- Federația Romana de Fotbal a anunțat orele la care vor avea loc ultimele doua meciuri amicale ale naționalei inainte de EURO 2024, cu Bulgaria, respectiv Liechtenstein. La inceputul lunii iunie, „tricolorii” vor disputa doua meciuri de pregatire pentru turneul de final de Campionat European, ambele…

- Campionatul European de Fotbal este unul dintre cele mai așteptate și mai mari evenimente sportive din Europa. Cele mai puternice echipe și cele mai mari rivalitați din fotbal se intalnesc pe același teren verde in timpul acestui campionat. In 2024, Campionatul European de Fotbal se desfașoara in Germania.

- Partida amicala de fotbal masculin dintre Romania și Liechtenstein, programata inițial pe 8 iunie, va avea loc mai devreme cu o zi, pe 7 iunie, tot pe stadionul Steaua din București, a anunțat marți Federația Romana de Fotbal, potrivit mediafax. In urma dialogului avut cu reprezentanții Federației…

- Naționala feminina a Romaniei va juca in luna aprilie primele meciuri din preliminariile pentru Campionatul European din 2025. Primul meci este in deplasare contra Armeniei, iar al doilea pe teren propriu cu Kazahstan. Selecționerul Massimo Pedrazzini a anunțat luni lotul convocat, potrivit mediafax.…

- Tricolorii care au jucat pentru echipa naționala a Romaniei la Campionatul European din 1984 și la Campionatul Mondial din 1994 au fost invitați... The post MECI DE FOTBAL ROMANIA Tricolorii de la Euro 1984 și CM 1994, invitați la meciul Romaniei first appeared on Informatia Zilei .

- Selectionerul nationalei Romaniei, Edward Iordanescu, a convocat 29 de jucatori pentru meciurile amicale din luna martie cu Irlanda de Nord si Columbia, a anuntat sambata Federatia Romana de Fotbal (FRF) pe site-ul sau.Nationala Romaniei va disputa primele meciuri de pregatire dupa ce a obtinut calificarea…

- Romania gazduiește intre 20-26 martie meciurile Grupei 2 a Turului de Elita Under 17, ultima runda din preliminariile de calificare la Campionatul European de fotbal masculin. Partidele se vor juca la Mogoșoaia, Buftea și Chiajna. Romania joaca in grupa cu Suedia, Bulgaria și Țara Galilor. Campionatul…

- Romania gazduieste, in perioada 20-26 martie, meciurile grupei 2 a Turului de Elita Under 17, ultima runda inaintea Campionatului European, relateaza frf.ro. Partidele se vor juca la Mogosoaia, Buftea si Chiajna, dupa urmatorul program:20 martie, ora 12:00: Suedia – Bulgaria (Chiajna), Tara…