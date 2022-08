CARAȘ-SEVERIN – Daca șeful administrativului reșițean s-a bucurat de succes in ședința ordinara a Consiliului Județean Timiș, pentru proiectul vizand infrastructura feroviara, pe ruta Reșița Nord-Timișoara Nord, cu extensie Voiteni-Stamora Moravița frontiera, nu la fel s-a intamplat in Caraș-Severin, unde s-a batut apa in piua inclusiv pe tema hidrogenului, a bateriilor și a firelor de curent! Putem spune ca Trenul lui Popa a fost imbrațișat mai ușor de Timiș decat de Caraș. Aleșii timișenilor s-au lasat ușor induplecați de primarul Nelu Popa, la capitolul train-tram lucrurile mergand ca unse.…