- Vreme de trei zile, la finele saptamanii trecute, aproximativ 400 de voluntari și-au dat intalnire in satul Valeapai, comuna Ramna, din județul Caraș-Severin. Ei au luat parte la un adevarat maraton de fapte bune. Voluntarii au reparat, au zugravit și au dat culoare caselor din sat.

- Proiectul Color the Village a ajuns, in acest weekend, la Valeapai, in județul Caraș Severin. Inițiativa prin care casele tradiționale din satele banațene primesc o noua viața a ajutat acum la renovarea a 26 de asemenea locații. Timp de trei zile, peste 400 de voluntari au facut un adevarat maraton…

- Nu mai puțin de 450 de voluntari s-au inscris pentru cea de-a V-a ediție a proiectului „Color the Village”, care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani in satul carașean Valeapai, aflat intr-o zona colinara a Banatului. Pregatirile au inceput deja șitimp de trei zile, din 8 pana in 10 iunie, cu…

- Color the Village sau Coloreaza Satul, cel mai mare eveniment de voluntariat din zona de vest a țarii, demareaza la Valeapai (sat in județul Caraș-Severin,la granița cu Timișul), in aceasta saptamana.

- Mai sunt doar cateva zile pana la inceperea campaniei din acest an „Color the Village”, ajunsa la cea de-a V-a ediție, prin care asociația „Acasa in Banat” și-a propus sa renoveze, cu ajutorul voluntarilor, fațadele a 30 de case din satul carașean Valeapai, care aparține de comuna Ramna, folosind vechile…

- CARAS-SEVERIN – Printre stropii de ploaie, o noua actiune de voluntariat marca Acasa in Banat a avut loc recent la Valeapai. Pregatirile pentru Color the Village de la inceputul lui iunie sunt in toi, spun reprezentantii asociatiei! Desi a plouat pe alocuri, cativa zeci de voluntari inimosi s-au reunit…

- Asociația „Acasa in Banat” a ales pentru acest an satul carașean Valeapai, care aparține de comuna Ramna, pentru cea de-a V-a ediție a proiectului „Color the Village 2023”, unde, timp de trei zile, echipele de voluntari vor renova 30 de case pentru a reda așezarii farmecul de odinioara. Președintele…

- Cea de a cincea ediție a evenimentului Color the Village va avea loc in acest an, in perioada 8-10 iunie 2023 in satul Valeapai (comuna Ramna, județul Caraș Severin). Organizatorii cauta voluntari, aceștia se pot inscrie la acțiune completand formularul online disponibil pe site-ul proiectului, www.colorthevillage.ro.…