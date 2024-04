„Color the Village” caută voluntari pentru reabilitarea a 30 de case în satul timișean Altringen (foto) La inceputul acestei veri, intre 6 și 8 iunie, asociația „Acasa in Banat” organizeaza cea de-a VI-a ediție „Color the Village”. In acest an se dorește repararea și zugravirea a 30 de fațade din satul timișean Altringen, aflat in zona colinara din nordul județului, un proiect ambițios care nu poate fi dus la bun sfarșit […] Articolul „Color the Village” cauta voluntari pentru reabilitarea a 30 de case in satul timișean Altringen (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- Asociatia Acasa in Banat anunta startul inscrierilor pentru voluntari la Color the Village, festivalul faptelor bune, aflat in acest an la a VI-a ediție. Sute de voluntari sunt așteptați intre 6 și 8 iunie 2024 sa dea culoare localitații Altringen, din comuna Bogda – județul Timiș, un mic sat cu specific…

- Se cauta voluntari pentru a ajuta la reabilitarea a 30 de case in trei zile. Ediția a șasea a „Color the Village” ii invita pe cei care vor sa se implice in proiect prin voluntariat. Destinația din acest an a proiectului demarat de Asociația Acasa in Banat este satul Altringen din Timiș.

