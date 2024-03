Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe o șosea din zona localitații hunedorene Petroșani. Patru persoane au fost transportate la spital, intre care o adolescenta in varsta de 16 ani. „Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care s-a produs astazi, in jurul orei 16:00, in…

- Un accident grav s-a produs, duminica, imtr-o localitate din Argeș. Patru persoane au fost ranite. Doua victime au ajuns la spital. „Accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in comuna Țițești. Intervin pompierii cu o autospeciala de intervenție, o autospeciala de descarcerare,…

- Accident in vestul țarii. Doua persoane au fost transportate la spital La data de 19 ianuarie a.c., in jurul orei 02.10, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați despre un eveniment rutier.

- In aceasta seara, un accident rutier s-a petrecut in localitatea Baișoara, fiind nevoie de intervenția pompierilor de la Turda și a Garzii de Intervenție de la Baișoara. O mașina a intrat intr-un stalp, șase persoane (doi minori, doua femei și doi barbați) fiind transportați la spital, toți fiind cooperanți.…

- Cinci persoane au primit ingrijiri medicale, vineri seara, dupa un accident in care au fost implicate trei masini si care s-a produs in judetul Cluj. Unul dintre autoturisme a luat foc, dar ocupantii au reusit sa iasa. Dupa evaluarea de la fata locului, trei barbati si o femeie au fost transportati…

- La data de 28 decembrie, politiștii din cadrul municipiului Dragașani au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier in localitatea Dragoești, soldat cu victime. Din verificarile preliminare efectuate s-a stabilit ca, un barbat de 76 de ani, din județul Olt, in timp ce conducea un autoturism…

- Un accident ingrozitor s-a produs in Turcia, in urma cu doar cateva ore. Șapte mașini s-au ciocnit, iar 11 persoane s-au stins din viața. De asemenea, alte 50 de victime au fost transportate de urgența la spital. Tragedia s-ar fi produs din cauza condițiilor dificile de circulație.

- Sapte persoane au fost ranite si transportate la spital in urma unui accident rutier produs luni seara pe DN 64, la Gradinari, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Olt, Alin Basasteanu