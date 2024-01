Primaria Capitalei a aprobat mitingul transportatorilor și fermierilor pentru zilele de duminica, luni și marți, mai exact in perioada 21-23 ianuarie. Zeci de utilaje și mii de protestatari vor veni in Piața Victoriei, in fața Guvernului. Primaria Municipiului București a aprobat protestul pe care transportatorii și fermierii doresc sa-l organizeze in Piața Victoriei din Capitala. […] The post Trei zile de haos in trafic. Primarul Capitalei a aprobat mitingul fermierilor și transportatorilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .