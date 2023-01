Trei tineri din Mureş, căzuţi cu hidrobicicleta în lacul Colibiţa; unul este dat dispărut Trei tineri din judetul Mures, cu varste cuprinse intre 18 si 22 de ani, au cazut sambata in lacul Colibita, in timp ce se dadeau cu o hidrobicicleta, iar unul dintre ei este dat disparut, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud. „In aceasta dupa-masa, un barbat a sesizat, prin 112, faptul ca trei tineri au cazut in lacul Colibita. Din primele verificari efectuate a reiesit... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intervenție a pompierilor și scafandrilor la Colibița! O hidrobicicleta in care se aflau 3 tineri din Mureș s-a rasturnat in lac. Un apel inregistrat sambata dupa-amiaza la 112 anunța ca o barca in care se aflau trei persoane s-ar fi rasturnat in Lacul Colibița, la fața locului fiind solicitata intervenția…

- "In aceasta dupa-masa, un barbat a sesizat, prin 112, faptul ca trei tineri au cazut in lacul Colibita. Din primele verificari efectuate a reiesit faptul ca cei trei tineri, cu varste cuprinse intre 18-22 de ani, toti din Sanpaul, judetul Mures, ar fi iesit cu o hidrobicicleta, pe lacul Colibita. La…

- Un tanar ar fi disparut in lacul Colibița! Acesta se afla pe o hidrobicicleta, alaturi de alte doua persoane. Au fost alertați scafandrii din cadrul ISU Bistrița-Nasaud. Pompierii militari de la Garda de Intervenție Prundu Bargaului, un echipaj de pompieri cu barca, un echipaj de prim ajutor SMURD și…

- Trei tineri din județul Mureș au cazut sambata dupa-amiaza in apele lacului Colibița, unul dintre ei fiind dat disparut. Acesta este cautat de echipajele de salvare ale ISU Bistrița-Nasaud. Ceilalți doi au reușit sa ajunga la mal, unul dintre aceștia suferind o hipotermie, din cauza temperaturii scazute…

- In cadrul Campaniei „Fii atent la ce dai click! Nu oferi infractorilor acces la banii tai!", demarata de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș a aparut primul subiect prezentant, care vizeaza situația in care persoanele posteaza un anunț de vanzare a unui bun. „Sa presupunem ca vrem sa ne schimbam…

- Politistii Secției 6 Poliție Rurala Brancovenești efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat, de 65 de ani, disparut de pe raza comunei Brancovenești, sat Idicel, județul Mureș. In data de 13 noiembrie a.c., ANDREI IOAN a plecat de pe raza comunei Brancovenești, sat Idicel, județul Mureș,…

- La jumatatea lunii octombrie, statisticile privind persoanele ucrainene pe teritoriul județului Mureș menționeaza 342 de persoane din care 177 copii. Datele sunt actualizate constant de catre Inspectoratul pentru Situații de Urgența, insa potrivit unor organizații care se ocupa de ajutorarea refugiaților,…

- In perioada 24 octombrie – 29 noiembrie 2022, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU "Horea" al județului Mureș, incepe selecția pentru o noua serie de voluntari, prin programul "Salvator din pasiune". "???????????????????????? ????????????????, ???????????????????????????????????????????? ????????…