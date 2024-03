Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre, a anunțat, pe pagina sa oficiala de Facebook, crearea unei aplicații online care va permite inmatricularea, transcrierea și radierea auto. "Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari din Ministerul Afacerilor Interne va gestiona o aplicație online…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Szabolcs, a depus duminica, 1 februarie, coroane de flori la bustul revoluționarului pașoptist Constantin Romanu-Vivu, aflat in centrul comunei Sangeorgiu de Mureș, marcand astfel 175 de ani de la trecerea in Eternitate a acestuia. "In fiecare an particip…

- „Visam sa cream o lume in care niciun om nu e sedentar. O lume in care alergarea și mișcarea prin mediul natural sa fie o obișnuința. O lume in care avem grija de natura pentru ca suntem conștienți ca facem parte din ea.". Sub acest slogan, iubitori de mișcare din Reghin au inființat Regreen Runners,…

- Tradiționalul Simpozion Tehnic de Primavara DAFCOCHIM Agro, eveniment la care au participat aproximativ 600 de fermieri transilvaneni, și-a scris marți, 30 ianuarie 2024, un nou capitol de succes. Simpozionul a avut loc in incinta Centrului de Evenimente RAB din Sangeorgiu de Mureș și a fost organizat…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a declarat ieri la Targu Mureș ca se vor lua masuri pentru reducerea cheltuielilor cu acordarea subvențiilor pe pașuni. Ministrul Florin Barbu a declarat ca a primit informații potrivit carora pe aceleași animale se incheie mai multe contracte…

- Prefectul judetului Mures, Ciprian Dobre, a anuntat, joi seara, ca a fost semnat Ordinul prin care au fost aprobate fonduri in valoare totala de peste 182 milioane lei pentru 18 proiecte importante din judet, prin Programul de investitii "Anghel Saligny". "Peste 182 milioane lei pentru 18 proiecte importante…

- Asociatia Divers din Targu Mures a organizat, joi, 11 ianuarie, primul eveniment din cadrul Proiectului „LEAD-ONLine – Invata, Implica-te, Actioneaza: Instrumente digitale pentru a preveni discursul de ura din mediul online", in cadrul caruia a fost prezentat un joc educational in care jucatorii au…