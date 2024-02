Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Szabolcs, a lansat miercuri, 7 februarie, un apel la solidaritate pentru susținerea a doua familii carora un incendiu le-a distrus casele situate pe strada Lutului. "Apel la solidaritate! Azi dimineața am vizitat cele doua familii afectate de incendiul…

- Tradiționalul Simpozion Tehnic de Primavara DAFCOCHIM Agro, eveniment la care au participat aproximativ 600 de fermieri transilvaneni, și-a scris marți, 30 ianuarie 2024, un nou capitol de succes. Simpozionul a avut loc in incinta Centrului de Evenimente RAB din Sangeorgiu de Mureș și a fost organizat…

- Sofalvi Sandor Szabolcs, primarul din Sangeorgiu de Mureș a susținut, in 25 ianuarie, de la ora 11.00, o conferința de presa in care a prezentat proiectele realizate sau in curs de implementare in comuna. Potrivit informațiilor puse la dispoziție jurnaliștilor, in ultimii 15 ani, in Sangeorgiu de Mureș…

- Un preot ortodox din comuna Sangeorgiu de Mures, Gigel Roata, in varsta de 55 de ani, este unul dintre stra-stranepotii la a sasea generatie ai lui Mos Ion Roata, deputat in Divanul ad-hoc al Moldovei din anul 1857. Mos Ion Roata a fost unul dintre sustinatorii inflacarati ai Unirii Principatelor Moldova…

- Unul dintre cele mai importante obiective turistice din judetul Mures, Castelul Rhedey din orasul Sangeorgiu de Padure, a fost inchis pe perioada nedeterminata din cauza unei defectiuni la sistemul de incalzire. Ghidul castelului, Gaspar Peter, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca defectiunea la sistemul…

- Biblioteca Școlii Gimnaziale „Sfantul Gheorghe" din Sangeorgiu de Mureș a rasunat miercuri, 30 noiembrie, de glasul cristalin al elevilor din clasele a V-a A, a VI-a A și a VII-a A, care au sarbatorit alaturi de direcțiunea școlii, conducerea Primariei, cadre didactice, bibliotecara și un comitet de…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Szabolcs, face in interviul de mai jos o scurta radiografie a principalelor proiecte pe care localitatea cu statut de sat cultural, dar și de stațiunea balneo-turistica, le-a reușit in ultimul deceniu. Reporter: Pentru inceput, va rog sa prezentați…