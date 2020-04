Trei noi cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus, confirmate în ultimele 24 de ore în judeţul Giurgiu Numarul cazurilor confirmate de imbolnavire cu COVID 19 in judetul Giurgiu a ajuns marti la 34, cu trei mai mult fata de ziua precedenta, cand erau inregistrate 31 de cazuri potrivit Agerpres. "In judetul Giurgiu sunt 34 de cazuri confirmate, cu trei mai multe fata de 31, inregistrate luni, 6 aprilie, in carantina institutionalizata sunt 351 de persoane, cu noua mai multe fata de 342 inregistrate ieri, iar in autoizolare la domiciliu sunt 1.266 de persoane, cu 109 mai putine ca in urma cu 24 de ore, cand erau 1.375 de persoane in autoizolare. Starea acestora de sanatate este monitorizata zilnic… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

