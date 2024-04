Stiri pe aceeasi tema

- Șase persoane au fost date disparute si cel putin patru sunt ranite in urme unei explozii survenite marti la o hidrocentrala in zona lacului de acumulare de la Suviana, in apropierea orasului italian Bologna, relateaza agentiile EFE si ANSA. Explozia s-a produs in jurul orei locale 15:00 (13:00 GMT)…

- O explozie a avut loc in aceasta dimineața la Rafinaria Petromidia, cu degajari foarte mari de fum. Din primele informații, explozia nu a fost urmata de incendiu. Potrivit IGSU, la nivelul județului Constanța a fost activat Planul Roșu de Intervenție, care presupune suplimentarea resurselor medicale…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Prime Capital Invest SRL si grupul din care fac parte Agro-Chirnogi SA si Maria Trading SRL intentioneaza sa preia Aqua Bilbor SRL. Anterior, Aqua Bilbor SRL a fost detinuta de Prime Capital Invest SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Prime…

- Investitorii au salutat planul, determinand cresterea actiunilor Unilever, una dintre cele mai mari companii de bunuri de larg consum, cu aproape 6% la un moment dat, avansul fiind apoi limitat la 3%. Spinoff-ul va incepe imediat si este de asteptat sa se finalizeze pana la sfarsitul anului 2025, a…

- BUCURESTI, 28 februarie 2023. Programul Bursele JTI pentru jurnalisti implineste anul acesta 25 de ani de activitate continua, avand ca rezultat peste 250 de ziaristi care au participat la stagii de pregatire si la vizite de lucru la Bruxelles, in scopul dobandirii de expertiza profesionala in problematica…

- Castigurile din trimestrul patru inainte de dobanzi si impozite (EBIT) au fost de 4,33 miliarde de euro, cu putin peste asteptarile consensului, ducand suma pentru intregul an la 19,66 miliarde de euro. Veniturile au crescut cu 2% in 2023, la 153,2 miliarde de euro, de la 150 de miliarde in anul precedent.…

- ”In data de 14 februarie 2024, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud – Directia Regionala Vamala Bucuresti au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate intr-un container sosit din China, apartinand unei societati comerciale cu sediul in Ucraina”, a transmis,…

- Temerile legate de legaturile bancii cu grupul imobiliar si de retail Signa, al carui holding a depus insolventa in noiembrie, i-au afectat deja pretul actiunilor, in ultimele luni. Un analist estimase anterior pierderile bancii in raport cu Signa, controlata de magnatul austriac Rene Benko, la aproximativ…