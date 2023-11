Trei mari companii maritime greceşti nu mai transportă petrol rusesc Trei mari companii maritime grecesti au incetat sa mai transporte petrol rusesc in ultimele saptamani, pentru a evita sanctiunile americane care sunt acum impuse acum unor companii de transport maritim care transporta petrol rusesc, au declarat patru traderi pentru Reuters si au aratat datele de transport maritim, transmite Reuters. Aceste renuntari reprezinta o lovitura pentru Rusia, deoarece reduce numarul firmelor de transport maritim care sunt dispuse sa transporte petrol rusesc catre consumatorii din Asia, Turcia, Orientul Mijlociu, Africa si America de Sud, desi traderii au spus ca Moscova… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aceste renuntari reprezinta o lovitura pentru Rusia, deoarece reduce numarul firmelor de transport maritim care sunt dispuse sa transporte petrol rusesc catre consumatorii din Asia, Turcia, Orientul Mijlociu, Africa si America de Sud, desi traderii au spus ca Moscova are inca suficiente firme de transport…

- Rusia și Ucraina se ințeleg asupra schimbului de prizonieri de razboi și de cadavre ale soldaților morți și discuta despre trecerea navelor din porturile ucrainene din Marea Neagra, potrivit The Washington Post. Pentru aceasta, Moscova și Kiev folosesc intermediari, inclusiv Turcia, Qatar, Emiratele…

- Contractele futures pentru titeiul Brent, de referinta la nivel international, cu expirare in decembrie, s-au tranzactionat in urcare cu 4%, la 89,4 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate din SUA, pe termen de o luna, au crescut cu 4,1%, ajungand la 86,3…

- O consecinta neintentionata a sanctiunilor impuse de Statele Unite si de altii asupra Rusiei, Iranului si Venezuelei a fost reducerea costurilor importurilor de petrol pentru rafinariile din China, care critica adesea astfel de sanctiuni ”unilaterale”. Analiza Reuters a economiilor Chinei la achizitiile…

- ”Ne-am pus de acord asupra unei chestiuni importante”, a declarat presei – in urma unei reuniuni tripartite online – ministrul polonez al Agriculturii Robert Telus. ”Incepand de maine (miercuri), controalele (care trebuiau efectuate) la frontiera ucraineano-poloneza privind cereale care tranziteaza…

- Intre februarie si iulie 2023, aproximativ 160.400 de tone de carbune din regiunile anexate din estul Ucrainei, Donetk si Luhansk, au ajuns in Turcia, arata datele. Trei producatori mentionati in datele vamale au confirmat pentru Reuters ca au trimis in Turcia, in perioada respectiva, carbune din cele…

- Grupul celor 7 țari ar putea anunța o interdicție asupra diamantelor rusești in urmatoarele doua-trei saptamani, potrivit unui oficial guvernamental belgian, citat de Sky News . Interdicția ar urma sa intre in vigoare incepand cu luna ianuarie. Un acord bazat pe sancțiunile existente ale SUA impotriva…

- Fostul președinte american George W. Bush a povestit o intamplare care l-a ajutat sa ințeleaga mai bine caracterul președintelui rus Vladimir Putin. Potrivit unui corespondent al publicației europene Pravda, fostul președinte al Statelor Unite a facut aceste afirmații in cadrul forumului “Yalta European…