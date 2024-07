Stiri pe aceeasi tema

- SUA si-au exprimat nedumerirea, marti, dupa comentariile premierului israelian Benjamin Netanyahu care a calificat „de neconceput” faptul ca administratia Biden ar putea intarzia livrarea de arme catre Israel pentru razboiul sau din Fasia Gaza, relateaza AFP, preluata de Agerpres . „Chiar nu stim despre…

- Patru ambarcatiuni americane folosite la debarcaderul provizoriu al ajutoarelor in Fasia Gaza au esuat din cauza unei „mari agitate”, a anuntat Comandamentul Militar American in Orientul Mijlociu (CENTCOM), relateaza AFP, citat de News.ro.„Navele s-au desprins de la ancora, iar doua sunt ancorate acum…

- Moscova a criticat puternic sambata aprobarea de catre Camera Reprezentanților din Congresul SUA a pachetului de ajutor pentru Ucraina, Israel și Taiwan, in valoare totala de 95 de miliarde de dolari, informeaza AFP, potrivit The Moscow Times."Alocarea de ajutor militar american pentru Ucraina, Israel…

- Un „bombardament” a facut victime in cursul noptii de vineri spre sambata la o baza militara din Irak unde se afla trupe ale armatei si fosti paramilitari pro-Iran din fortele Hashd al-Shaabi, au raportat surse de securitate, intr-un context regional deja exploziv, scrie AFP. Intrebati de agentia France…

- Polițiștii francezi au arestat vineri, 19 aprilie, un barbat care a amenințat ca se va arunca in aer la consulatul Iranului din Paris, a anunțat poliția, potrivit Reuters.Un oficial al poliției din Paris a declarat ca barbatul a fost vazut in jurul orei locale 11.00 (09.00 GMT) intrand in consulat,…

- Oficialii americani spun ca Iranul și-a intarit apararea in așteptarea atacului care ar putea veni din partea armatei israeliene - ca raspuns la rachetele și dronele iraniene lansate saptamana trecuta impotriva Israelului - prin cumpararea de arme rusești, totul facand parte din alianța strategica formata…

- Fondul cu sediul la Washington DC si-a marit usor in aceasta saptamana perspectivele de crestere globala, la 3,2% in 2024, si anticipeaza aceeasi crestere in 2025. ”Cand facem evaluarea riscului in jurul valorii de referinta, sansele sa avem o recesiune globala sunt destul de minime. In acest moment,…

- Statele Unite si Uniunea Europeana au anuntat ca analizeaza posibilitatea de a impune noi sanctiuni impotriva Iranului, dupa atacul acestuia asupra Israelului din weekend, transmite BBC, informeaza News.ro.