Trei bărbaţi din Măgurele, reținuți după ce au furat 6.000 de perechi de încălţăminte dintr-un depozit. VIDEO Marfa, furata in luna ianuarie, urma sa fie vanduta catre alte firme care isi desfasoara activitatea in Bucuresti si judetul Ilfov, potrivit unui comunicat transmis joi, 14 martie, de IPJ Ilfov.Trei barbati din Magurele, judetul Ilfov, au fost reținuți joi, pentru furt calificat, suspectati ca au spart un depozit și au furat 6.000 de perechi de incaltaminte. In acest dosar, polițiștii au efectuat 4 percheziții domiciliare, in București, iar 7 persoane au fost duse la audieri.„In fapt, la data de 24 ianuarie a.c., cei 3 barbati ar fi sustras aproximativ 6.000 de perechi de incaltaminte dintr-un… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

