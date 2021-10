Tratament Covid: Cum acționează noile pastile de Molnupiravir, în cazul infectării (VIDEO) Pastila portocalie numita Molnupiravir ar putea fi veriga lipsa pana acum in arsenalul anti-COVID-19, dupa cum noteaza presa franceza. Franța a comandat deja 50.000 de pastile de Molnupiravir. Acestea vor ajunge in perioada dintre finalul lunii noiembrie și inceputul lunii decembrie. Primele comenzi in Europa pentru Molnupiravir, pastila produsa de compania americana Merck, au fost efectuate. Se va administra oral și va completa vaccinarea, dupa cum subliniaza experții. Dupa Franța – care a comandat pastilele produse de Merck fara sa aștepte ca procesul de evaluare, realizat de autoritațile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

