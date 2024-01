Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anuntat luni ca masura privind plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de baza ar putea fi prelungita si dupa data de 31 ianuarie 2024, luand in calcul si introducerea de noi produse pe lista, iar „mielul” ar putea fi unul dintre acestea. „Imi doresc…

- “Din pacate, nu s-a putut ajunge la niciun numitor comun. Am cerut un pachet de masuri concrete, cum vad dumnealor problemele noastre pentru ca noi, cerintele pe care le-am facut, nu pot fi luate in calcul nicicum. Sa speram ca in zilele urmatoare vom primi un feedback din partea ASF-ului. Din punctul…

- A fost aprobat proiectul de Ordonanța de Urgența a Guvernului prin care sunt marite salariile personalului din invațamant. "Odata cu aceasta marire, creșterile salariale sunt, in medie, de 50%, cele mai mari din ultimele decenii, in mai puțin de un an", a

- Inmatricularile de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au scazut cu 3,8% in trimestrul III 2023, la 122.169 masini, fata de trimestrul III 2022 (126.978 unitati), anunta Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro.De asemenea, inmatricularile de vehicule pentru transportul…

- Guvernul propune, intr-un proiect de Ordonanta de Urgenta, noi masuri fiscale pentru reducerea cheltuielilor bugetare pentru incadrarea in tinta de definit. Printre aceste masuri se numara obligatia ordonatorilor de credite ai institutiilor si autoritatilor publice de a nu incheia angajamente legale…

- Institutiile si autoritatile publice locale nu vor mai putea finanta, in acest an, din fonduri publice, organizarea de evenimente comunitare cum ar fi festivaluri, concerte, competitii locale, festivitati sau sarbatori tematice, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta publicat de Ministerul Finantelor.…

