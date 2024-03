Stiri pe aceeasi tema

- „Proiectul de ordonanta de urgenta prevede reorganizarea activitatii agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) cu obiectivul de a consolida capacitatea institutionala a acesteia in colectarea veniturilor bugetului general consolidat dar si combaterea fenomenului de evaziune fiscala”, a spus…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va fi reorganizata conform unei Ordonanțe de Urgența care va fi aprobata in ședința de guvern din 14 martie 2024. Proiectul acestei OUG a fost elaborat de Ministerul Finanțelor, condus de Marcel Boloș. In urma reorganizarii, Direcția Generala Antifrauda…

- Proiectul de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscala ANAF se afla pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astazi. Este un prim pas care trebuie facut inainte de a incepe efectiv procesul de digitalizare și eficientizare a instituției, susțin autoritațile. Proiectul de ordonanța de…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat ca autoritatile doresc ca Directia Antifrauda Fiscala sa fie pentru statul roman un "instrument puternic de lupta" impotriva activitatilor economice ilicite si evaziunii fiscale, intrebat despre "militarizarea" inspectorilor antifrauda."Inspectorii antifrauda…

- Cele patru organizatii Membre ale AAC (Federatia Nationala PRO AGRO, Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania – LAPAR, Uniunea Nationala de Ramura a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – UNCSV si Asociatia Forta Fermierilor – AFF) au transmis, joi, catre premierul Marcel Ciolacu si ministrii…

- Inspectorii Fiscului au efectuat, anul trecut, 77.129 verificari fiscale si antifrauda in cadrul carora au identificat si recalculat obligatii fiscale datorate bugetului de stat in cuantum de 10,62 miliarde lei, din care mai mult de jumatate reprezinta TVA, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat…

- "Patru țari implementeaza modulul e-Factura: Italia, Polonia, Ungaria și Romania. De acest modul e-Factura depinde viitorul Romaniei pentru combaterea evaziunii fiscale. De aici se formeaza baza de date pentru stabilirea TVA. De acest modul depinde mai apoi decontul de TVA precompletat", a explicat…

- In sedinta de Guvern de astazi, 28 decembrie, a fost aprobat proiectul Ordonantei de urgenta privind unele masuri pentru salarizarea personalului din invatamant si din alte sectoare bugetare, potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei ME .Conform sursei, in sedinta de Guvern de astazi, 28 decembrie,…