- Transportul aerian de pasageri a inregistrat in primele noua luni din 2020 o scadere de 65,5%, numarul calatorilor reducandu-se de la 17,706 milioane la 6,11 milioane, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, relateaza Agerpres.ro. Activitatea aeroporturilor care…

- De asemenea, veniturile operationale au scazut de doua ori si jumatate, la 304,3 milioane lei, fata de 786 milioane lei, in perioada ianuarie-septembrie 2019. Rezultatele financiare apar in raportul publicat de Fondul Proprietatea, actionar minoritar care detine 20% din actiunile companiei. "Compania…

- Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a scazut in primele opt luni fata de perioada similara din 2019 ca serie bruta cu 34%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 34,6%, a informat joi Institutul National de Statistica…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a crescut, in primele opt luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu 642 de milioane de euro, pana la valoarea de 11,516 miliarde de euro, arata datele Institutul National de Statistica (INS), publicate luni. Conform statisticii…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele sapte luni ale anului in curs, 1,357 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 37,1% (800.200 tep), mai mica fata de cea din perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada…

- Romania a importat, in primele sapte luni din 2020, o cantitate de titei de 3,68 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 1,308 milioane tep (26,2%) mai mica fata de cea importata in perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia…

- Consumul final de energie electrica in primele sapte luni a scazut cu 6,5%, la 30.321 milioane kWh, fata de perioada corespunzatoare a anului 2019, iar exportul de energie electrica a fost de 2.894,8 milioane kWh, in crestere cu 520,7 milioane kWh (21,9%), a anuntat vineri Institutul National de…

- Institutul Național de Statistica a anunțat, marți, ca in primele șapte luni ale anului au fost inregistrate scaderi ale exporturilor cu 16,2% și ale importurilor cu 12,2%, comparativ cu perioada similara de anul trecut.Potrivit INS, in perioada 1 ianuarie-31 iulie 2020, exporturile FOB au…