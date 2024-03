Stiri pe aceeasi tema

- Transportul aerian de pasageri a crescut, in 2023, cu 17% comparativ cu anul anterior, ajungand la aproape 24,536 milioane pasageri de la 20,972 milioane pasageri, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cele mai mari ponderi in ceea ce priveste transportul de pasageri…

- Conform datelor oferite de Institutul National de Statistica pentru anul 2023, populatia Romaniei continua sa imbatraneasca. In prezent, sunt peste 3,7 milioane de persoane care au varsta de peste 65 de ani, dintre care aproape 2 milioane de persoane au ramas singure, si-au pierdut deja partenerii,…

- Cu prilejul acestei zile, Institutul National de Statistica pune la dispozitia mass-media o selectie de date siinformatii statistice: -Din cele 19054,5 mii persoane care la 1 ianuarie 2023 aveau resedinta obisnuita pe teritoriul Romaniei, 9808 mii sunt femei, reprezentand 51,5% din totalul populatiei…

- In Moldova in anul 2023, cu transportul public au fost transportați 273,5 milioane pasageri, in creștere cu 11,0% fața de anul precedent. Despre aceasta a anunțat Biroul Național de Statistica, menționind ca aceasta evoluție a fost determinata de majorarea numarului de pasageri transportați cu transportul…

- In luna decembrie 2023, veniturile totale generate de Bulgaria din innoptarile in structurile de primire turistica au crescut cu 19,8% comparativ cu luna decembrie 2022, ajungand la 89,7 milioane leva, din care 62,2 milioane leva au venit de la rezidenti bulgari si 27,5 milioane de leva de la non-rezidenti,…

- Romanii sunt mai atenti atunci cand decid sa achizitioneze o bijuterie, astfel ca renunta la a mai cumpara obiecte cu o valoare strict estetica si se orienteaza catre piese din aur, care au o valoare reala mult mai mare, spune Ioan Matei, fondatorul Sabrini, companie ce produce bijuterii din aur cu…

- Anul trecut, aeroporturile din Romania au inregistrat record de pasageri. Aeroportul Brasov , cel mai nou din tara, a depasit, ca trafic, patru aeroporturi. Aeroporturile din Romania au inregistrat anul trecut un trafic record de pasageri , semne ca industria și-a revenit din pandemie. Aeroportul din…

- Transportul feroviar de pasageri a inregistrat, in primele noua luni din 2023, o crestere cu 7,9% a numarului de pasageri transportati si cu 7,4% in ceea ce priveste parcursul acestora, comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica,…