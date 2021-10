Stiri pe aceeasi tema

- Salubritatea este un subiect dureros pentru mai multe localitați din județul Brașov. Pentru a rezolva aceasta problema Asociația ISO Mediu va crea o procedura unitara de lucru prin care va avea date complete privind sistemul de salubrizare și de gestionare a deșeurilor din fiecare localitate a județului…

- Turismul balnear din Romania este apreciat Baile Tusnad. Foto: bailetusnad.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Turismul balnear din România este extrem de apreciat și de popular, grație resurselor naturale existente care ofera ape minerale terapeutice, termominerale, namoluri…

- Șase biserici codrenești vor fi datate prin folosirea metodei dendrocronologice. Sunt vizate bisericile Noțig, Ulciug, Orțața și Bicaz, respectiv Arduzel și Corund. Biserica din Bicaz, pentru cei care nu știu, este sora bisericii din Ortata (MM) si a celei din Ulciug (SJ). Vorbim de o campanie de cercetare…

- Ședința extraordinara, de indata, a Consiliului Județean Neamț s-a desfașurat ieri, 3 septembrie, intr-o ”pax nemțeana” care amintește de vremurile in care USL-ul asigura fericirea nemțenilor. Acum, celor din PSD și PNL li s-au alaturat toți ceilalți consilieri județeni, inclusiv cei din USR, poate…

- Pescarii de pe bratul Macin al Dunarii renunta la barcile din tabla pe care le folosesc de peste 30 de ani in favoarea barcilor din fibra de sticla, achizitia Asociatiei de pescari Turcoaia fiind realizata printr-un proiect european finantat de Grupul de actiune locala in domeniul pescuitului (Fisheries…

- Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din București a aprobat luni, 9 august, organizarea de catre Asociația ACCEPT a marșului ”Bucharest Pride” 2021 pe Calea Victoriei in data de 14 august, cu un numar maxim legal de 500 de persoane, informeaza Primaria București. Primaria…

- Asociațiile de proprietari din municipiul Deva inregistreaza, in fiecare an, restanțieri la plata cheltuielilor de intreținere. Pe listele de plata figureaza chiar și restanțe care depașesc 50.000 de lei, iar datornicii pun in pericol furnizarea serviciilor pentru ceilalți proprietari de apartamente…

- Asociația „Lumea lui Pinocchio” din Panciu, Vrancea cu sediul in str. Alexandru Ioan Cuza, nr.23, a desfașurat activitatea „Biblioteca Vie”in data de 11.07.2021, intre orele 10.30 – 13.30, in parcul de langa Primaria Panciu. Un domeniu important de activitate al Asociației este acela de promovare a…