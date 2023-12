Stiri pe aceeasi tema

Lotul 1 din TRANSAPUSEANA, DJ 107I, aproape finalizat! Șoseaua spectaculoasa va strabate culmile Munților Apuseni pana la Bucium DJ 107I, lotul 1 – aproape finalizat! In 15 decembrie 2023 va avea loc recepția pe cei 43 de kilometri ai lotului 1 din DJ 107I Aiud – Bucium Drumul județean DJ 107I, devenit…

- FOTO: Primul lot al șoselei Transalpina de Apuseni, la un pas de finalizare. Cum arata porțiunea din DJ 107 I, intre Aiud și Ponor Primul lot din DJ 107 I – Transalpina de Apuseni, in lungime de circa 43,5 kilometri, intre Aiud și Ponor, va fi finalizat in luna decembrie. Se lucreaza intens și pe lotul…

- Președintele CJ Alba, Ion Dumitrel, in echipa naționala de campanie a PNL pentru alegerile din 2024. Ce alte nume sunt pe lista Conducerea centrala a Partidului Național Liberal și-a desemnat luni echipa de campanie cu care PNL va aborda alegerile europarlamentare de anul viitor. Aceasta urmeaza sa…

- Zapada depusa a inghețat in noaptea de sambata spre duminica, pe DN 67C - Transalpina, iar drumarii au intervenit de dimineața cu un utilaj cu lama și material antiderapant pe tronsonul dintre Ranca și Obarșia Lotrului.Drumarii au intervenit, duminica dimineața, pe DN 67C, tronsonul cuprins intre…

- Am inceput in forța turnarea primului strat de asfalt pe Lotul 2 al Transalpinei de Apuseni, de la km 50 spre km 56. Pe acest lot, in lungime de 35 km, se lucreaza pe toata porțiunea, la consolidari, poduri, podețe si pregatire așternere asfalt. In ceea ce privește lotul 1, in lungime de 43 km, acesta…