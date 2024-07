Stiri pe aceeasi tema

- S-a lansat aplicația Apuseni, o inițiativa unica pentru promovarea turismului in Munții Apuseni S-a lansat aplicația Apuseni, o inițiativa unica pentru promovarea turismului in Munții Apuseni. Din 4 iulie, turiștii romani și straini pot sa descopere noi destinații de calatorie in inima Munților Apuseni…

- Accesibila pe intreg traseul doar cateva luni pe an, degradata pe unele creste din Munții Parang, Transalpina (Drumul Național 67C) a devenit unul dintre cele mai populare drumuri montane din Romania.

- VIDEO: A nins pe DN 67C – Transalpina. Șoseaua ramane inchisa, intre Ranca și Obarșia Lotrului A nins in noaptea de marți spre miercuri pe DN 67C Transalpina. Drumul intre Ranca și Obarșia Lotrului ramane in continuare inchis, carosabilul fiind acoperit de zapada și gheața, au anunțat miercuri dimineața…

- Daca vrei sa traiești o experiența de-a dreptul speciala, afla care este locul potrivit. Aceasta destinație turistica nu te va dezamagi, pentru ca este unic in Romania. Aici, ai ocazia sa te relaxezi la 200 de metri inalțime. Te bucuri de peisaj direct dintr-un hamac. Locul unic in Romania A inceput…

- Lotul 1 al drumului Transapuseana, care totalizeaza nu mai puțin de 43 de kilometri, a fost deschis circulației. Acesta este un drum de poveste, emblematic pentru județul Alba și pentru Romania, supranumit in diverse moduri: Drumul Apusenilor, Transalpina de Apuseni sau Transapuseni.Investiția in acest…

- Vineri, 26 aprilie 2024, a avut loc recepția lucrarilor pe lotul 1 al DJ 107I – „Transapuseana”, care totalizeaza nu mai puțin de 43 de kilometri. Un drum de poveste, emblematic pentru județul Alba și pentru Romania. „O investiție pe cat de costisitoare, pe atat de necesara. Ca inginer, pot zice ca…

- Primul lot din Transapuseana, drumul care traverseaza Muntii Apuseni, a fost inaugurat vineri, fiind vorba despre 43 de kilometri de drum judetean. Vicepresedintele Consiliului Judetean Alba, Marius Hategan, de profesie inginer, afirma ca „lucrarile sunt de nota 10”.

