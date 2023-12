Tramvaiul intră în stâlp la Timișoara Situație inedita in Timișoara unde localnicii așteptau cu nerabdare finalizare lucrarilor, incepute acum trei ani, pe bulevardul Cetațenii unde a fost pusa și o linie de tramvai care a costat 17 milioane de euro, iar la probe tramvaiul n-a avut loc sa treaca de un stalp, potrivit Opinia de Timișoara. Astfel ca muncitorii in loc […] The post Tramvaiul intra in stalp la Timișoara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

