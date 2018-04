Stiri pe aceeasi tema

- Scandal in plenul Senatului; Un PSD-ist i-a strigat liderului PMP Traian Basescu, in timp ce vorbea de la tribuna plenului: ”Ai nenorocit țara! Fostul șef al statului l-a acuzat, la randul lui, pe vicepremierul Paul Stanescu, ca minte in privința absorbției fondurilor europene de catre guvernare PSD,…

- S-a convocat Comandamentul de iarna la Ministerul de Interne pentru ora 14,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), potrivit Romania TV. La sedinta ar urma sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Temperatura minima inregistrata in Bucuresti in intervalul 1901-2016 a fost de -24.9 grade Celsius, aceasta valoare minima fiind masurata in iarna lui 1929. In noaptea de duminica spre luni au fost -15 grade urmand ca in noptile care urmeaza temperaturile in Capitala putand cobori spre -20 de grade,…

- "RENASTEREA ROMANIEI" IN PICTURA Renasterea nationala si culturala a Romaniei reprezinta un moment cu o mare incarcatura istorica, ducand la concretizarea ideii unitatii nationale. Cu ocazia celei de-a 170-a aniversari a Revolutiei de la 1848, Romfilatelia introduce in circulatie…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile CNSCBT anunta ca in ultima saptamana s au inregistrat 126 de cazuri noi, jumatate dintre acestea fiind confirmate in judetele Vaslui, Bacau si Suceava.Potrivit statisticilor, 35 de cazuri s au inregistrat in Vaslui, cate 15 in Bacau…

- Aproape 22.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Sibiu, Arad si Timis, in timp ce in Bacau, Buzau, Giurgiu, Caras-Severin si Suceava sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei…

- Se aduna tara! Oferte de transport sau cazare gratis pentru protestul din Capitala Cei de la Coruptia Ucide, ii invita pe toti cei care doresc sa participe la protestul din 20 ianuarie din Capitala impotriva legilor Justitiei si doresc sa ofere gratis, fie locuri in masina, fie de cazare, sa compleeze…

- Pașim in anul Centenarului Marii Uniri cu prima emisiune filatelica dedicata unui oraș din Romania. Braila, orașul cu una dintre cele mai timpurii atestari documentare, este al treilea oraș ca vechime al țarii, dupa Campulung și Curtea de Argeș. Scriitorul Panait Istrati spunea despre Braila ca, in…