- Simona Halep și-a aflat posibilele adversare de la turneul de categorie WTA 1000 de la Toronto (8-14 august). Fosta lidera mondiala a cucerit trofeul la turneul canadian de nu mai puțin de doua ori de-a lungul carierei (2016, 2018).

- Simona Halep (locul 16 WTA. si cap de serie numarul 3) va juca, miercuri, in optimile turneului de la Washington (Statele Unite ale Americii), dotat cu premii totale in valoare de 251.750 de dolari. Jucatoarea romana de tenis va evolua impotriva rusoaicei Anna Kalinskaia (numarul 71 WTA), in al doilea…

- Organizatorii de la National Bank Open (fosta Rogers Cup) au anunțat lista capilor de serie pentru ediția din 2022, una care va debuta pe 8 august. Simona Halep este una dintre favorite pe tabloul feminin (se va juca la Toronto), in timp ce Daniil Medvedev este cap de serie numarul unu pe tabloul masculin…

- Simona Halep (locul 16 WTA) a declarat ca nu i-a fost usor sa se acomodeze pe hard dupa ce a jucat pe iarba, dar se bucura pentru victoria din meciul cu Cristina Busca si calificarea in turul doi la Washington. „Ma bucur ca sunt din nou aici, atmosfera este foarte frumoasa. Mi-a luat putin mai mult…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Washington, dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, dupa ce a invins-o pe Cristina Bucsa cu 6-3, 7-5.

- Organizatorii turneului de la Toronto, de categorie WTA 1000, au anuntat ca la competitia din perioada 8-14 august va participa si Serena Williams. Pe „entry list” se afla, intre altele, Simona Halep si Sorana Cirstea. La aceasta competiție vor participa toate jucatoarele de top, de la Iga Swiatek, Simona…

- Irina Begu (locul 43 WTA) a fost eliminata, vineri, in turul trei al turneului de la Wimbledon. Romnca a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko (locul 17 WTA si favorita 12), scor 3-6, 6-1, 6-1. Meciul a durat o ora si 29 de minute. Dintre jucatoarele din Romania tabloul de simplu a ramas doar Simona…

- Tragerea la sorți Wimbledon 2022. Astazi, Simona Halep și Sorana Cirstea afla cu cine joaca in ediția din acest an a turneului de la All England Club. Fostul lider mondial a cucerit trofeul in 2019, dupa o finala entuziasmanta cu Serena Williams. Atat ea, cat și Sorana Cirstea se afla și printre favoritele…