Doi batrani, soț și soție, in varsta de 78, respectiv 75 de ani, au murit astazi in casa lor din Timișoara. Descoperirea macabra a fost facuta de apropiații care au venit sa-i viziteze. Din primele informații, se pare ca decesul a fost provocat de o intoxicare cu fum. La fața locului, pe bulevardul Constantin Brancoveanu, […]