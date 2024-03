Stiri pe aceeasi tema

- Doi frați de 10 ani, gemeni, din localitatea Desa, județul Dolj, au fost gasiți fara suflare luni dimineața, intoxicati cu monoxid de carbon. Bunica lor a fost dusa in stare critica la spital. Citește și: Un cunoscut interpret de muzica de petrecere a murit. Avea probleme grave de sanatate Cel care…

- Doi copii gemeni de 9 ani din comuna Desa, judetul Dolj, au fost gasiti morți luni dimineata, 11 martie, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. In locuința, echipajele de intervenție au gasit-o și pe bunica lor, in varsta de 51 de ani, care era inconstienta, fiind dusa in stare grava la spital,…

- O nenorocire s-a abatut asupra unei familii din județul Dolj. Din primele informații, doi copii au fost gasiți fara suflare, luni dimineața, 11 martie, intr-o casa din localitatea Desa. O femeie, bunica gemenilor, a fost dusa la spital. Doi minori gemeni de 9 ani din comuna Desa, judetul Dolj, au fost…

- Doi copii din județul Dolj au fost gasiți morți in casa lor din Desa. Echipajele ISU ajunse la fața locului nu au putut face nimic pentru a-i salva. Cel mai probabil s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Potrivit primelor informații oferite de ISU Dolj, copiii aveau varsta cuprinsa intre 9 șii 10 ani.O…

- Doi copii din județul Dolj au fost gasiți morți in casa lor din Desa. Echipajele ISU ajunse la fața locului nu au putut face nimic pentru a-i salva. Cel mai probabil s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Potrivit primelor informații oferite de ISU Dolj, copiii aveau varsta cuprinsa intre 9 șii 10 ani.O…

- Este ancheta in comuna Breasta, județul Dolj, dupa ce un barbat de 60 de ani și soția sa de 36 de ani au fost gasiți, joi, morți in locuința lor. Ancheta a fost preluata de un procuror criminalist.

- Caz halucinant in Targu Mureș. O mama și fiul ei au fost gasiți morți in casa, iar trupurile lor erau deja in stare putrefacție. Polițiștii au intrat in locuința lor și au gasit cele doua cadavre, iar in acest caz a fost deschis un dosar penal. Iata care sunt primele ipoteze.

- Elevii de la Școala de Poliție ”Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca au gasit viermi in mancarea servita joi, 14 decembrie. ”S-au gasit viermi in ciorba și in paste. astazi la pranz. Nu a reclamat nimeni nimic pentru ca nu e prima data cand se gasesc viermi. O data, o colega a facut poze și cei de la bucatarie…