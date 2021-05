Tragedie la Neptun! Turist înecat în mare după ce a făcut kitesurfing (VIDEO) A fost inregistrat primul caz de inec la mare din acest an. Victima este un turist din București, care și-a pierdut viața la Neptun. Barbatul, in varsta de 36 de ani, practica kitesurfing. Barbatul s-a inecat in mare, la Neptun, vineri dupa-amiaza. El a fost scos din mare inconstient, iar cadrele medicale au facut timp […] The post Tragedie la Neptun! Turist inecat in mare dupa ce a facut kitesurfing (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

