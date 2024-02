Doliu în familia viceprimarului: Socrul s-a înecat în piscină Socrul viceprimarului din Huși, Ioan Valeriu Ciupilan, a fost gasit fara viața in piscina din curtea casei. Victima, in varsta de 75 de ani, ar fi cazut din greșeala in apa incercand sa scoata o jucarie a cainelui. In momentul tragediei era acasa doar soția lui, care i-a remarcat tarziua absența. Femeia a sunat la 112 cand a vazut ce s-a intamplat, dar echipajul medical chemat in ajutor nu a putut decat sa constate devesul. The post Doliu in familia viceprimarului: Socrul s-a inecat in piscina appeared first on Cotidianul RO . Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NECAZ… In urma cercetarilor efectuate cu privire la decesul barbatului in varsta de 75 de ani, de la Huși, inecat intr-o piscina, s-a constatat ca totul a fost un incident nefericit, petrecut la locuința viceprimarului municipiului Huși, Ioan Valeriu Ciupilan. Barbatul decedat era socrul sau. Viceprimarul…

- Vești proaste pentru fanii lui Snoop Dogg! Artistul trece prin momente cuplite in aceasta perioada, caci fratele sau a murit. Acesta s-a stins din viața la varsta de doar 44 de ani, iar artistul este devastat de murere. Dupa vestea tragica, Snoop Dogg a transmis un mesaj emoționant.

- Casa profesorului Aron Pumnul, in care a locuit poetul Mihai Eminescu pe perioada studiilor de la Cernauti, are nevoie urgenta de consolidare si reabilitare, a declarat presedintele Fundatiei culturale de binefacere „Casa Limbii Romane” din Cernauti, Ana-Cristina Tarateanu-Mihaiesi. Potrivit sursei…

- Ilie Sarbu, fost ministru și vicepreședinte al Curții de Conturi și acuzat in trecut intr-un dosar in care ar fi fost aduse prejudicii Romsilva, apare acum in Consiliul de Administrație la Romsilva. Ordinul de ministru privind numirea lui Ilie Sarbu in funcția de membru al Consiliului de Administrație…

- Adrian Mutu este in doliu. Mama „Briliantului” a murit astazi, la 71 de ani. Sora fostului fotbalist a anunțat ca mama ei, Rodica, s-a stins din viața. Femeia s-ar fi confruntat cu probleme de sanatate serioase, iar in ultima perioada starea i s-a agravat. In urma cu aproape o luna, Rodica Mutu iși…

- Un barbat a fost grav ranit, duminica, dupa ce a cazut de pe o stanca, in timpul unei partide de vanatoare, in judetul Alba. Victima a suferit multiple traumatisme, inclusiv lovituri la cap. La fata locului a fost chemat un elicopter SMURD. Incidentul s-a petrecut intr-o zona greu accesibila intre localitatile…

- Un barbat a fost grav ranit, duminica, dupa ce a cazut de pe o stanca, in timpul unei partide de vanatoare, in judetul Alba. Victima a suferit multiple traumatisme, inclusiv lovituri la cap. La fata locului a fost chemat un elicopter SMURD. Incidentul s-a petrecut intr-o zona greu accesibila intre localitatile…

- Aflat intr-o excursie cu familia in Dubai, atacantul brazilian Roberto Firmino a avut parte de un weekend trist. Potrivit ziarului UOL Esporte, tatal sau, Jose Roberto Cordeiro de Oliveira, a murit in urma unui atac de cord la varsta de 62 de ani.Familia lui Jose Roberto a contactat ambasada braziliana…