- Un tata și un bunic s-au inecat dupa ce au sarit in salvarea unei fetite de doi care cazuse in piscina unui hotel din Australia. Familia se afla in vacanta in Top of the Mark Holiday Apartments din Gold Coast, Australia, potrivit Metro . Dharmvir Singh, de 38 de ani, și Gurjinder Singh, de 65 de ani,…

- Radu Ayan a fost cautat mai bine de 24 de ore de 200 de oameni, care s-au mobilizat in speranța ca baiatul va fi gasit in viața. Copilul se afla langa o manastire, iar ieri era supravegheat de bunica, in grija careia a ramas de cand familia lui a plecat in strainatate.

- O tragedie profunda a lovit familia viceprimarului Ioan Valeriu Ciupilan din municipiul Huși , judetul Vaslui. In urma unui incident nefericit, socrul sau, in varsta de 75 de ani, și-a pierdut viața prin inec, intr-o piscina. Incidentul a avut loc sambata, in absența viceprimarului Ciupilan și a soției…

- Ana Pirvulescu, sora Elenei Gheorghe, a trecut prin clipe de panica dupa ce fiul ei s-a inecat. Lui Lucas i-a ramas un os de pește in gat. Sora artistei a spus cum a gestionat aceasta situație.