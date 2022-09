Cel putin trei persoane au murit si 11 au fost ranite vineri seara in coliziunea dintre un tren de pasageri si un marfar in nord-estul Croatiei, a informat premierul Andrej Plenkovic, potrivit Agerpres. Opt dintre cei 11 raniti sunt cetateni straini si toti au fost transportati la spitale din orasele Slavonski, Brod, Pakrac si Nova […] The post Tragedie feroviara: cel puțin trei morți și 11 raniți in urma coliziunii a doua trenuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .