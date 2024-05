Jandarmii din Constanta, prezenti in Lumina si Oltina la evenimentele organizate

In a doua zi de Pasti, spiritul datoriei isi pastreaza prezenta si in ceea ce ii priveste jandarmii din Constanta.Acestia sunt mobilizati in comunele Lumina si Oltina din judetul Constanta, asigurand un climat de ordine si siguranta publica… [citeste mai departe]