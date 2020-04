Stiri pe aceeasi tema

- Punerea la dispozitie a unui vaccin impotriva noului coronavirus, gata sa fie utilizat "pe o scara larga", ar mai putea dura cel putin un an, a apreciat marti Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), scrie AFP.Agentia, cu sediul la Amsterdam, a adaugat ca doua vaccinuri au intrat deja intr-o prima…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) nu mai recomanda eliminarea ibuprofenului in tratarea bolnavilor de COVID-19, scrie Science Alert.Precizarea vine dupa ce autoritațile din Franța au anunțat anterior ca exista indicii ca ibuprofenul mai mult face rau pacienților infectați de coronavirus.Drept urmare,…

- Vanzarea de paracetamol, recomandat pentru a combate simptomele cauzate de coronavirus este, mai nou, restrictionata in farmaciile din Franta si Marea Britanie. Paracetamolul nu se mai poate cumpara nici pe internet. Doar farmaciștii il pot vinde, dar cu masura: o cutie pentru o persoana fara simptome…

- Regatul Unit nu poate avea un acord cu Uniunea Europeana de tipul celui dintre Canada si blocul comunitar, a declarat miercuri negociatorul-sef al UE pentru viitoarea relatie cu Londra, Michel Barnier, transmit Reuters si AFP. ''Regatul Unit spune ca doreste (un acord cum este…

- Emmanuel Macron a propus vineri țarilor europene "un dialog strategic" asupra "rolului disuasiunii nucleare franceze" în securitatea Europei, fara a preciza daca Regatul Unit post-Brexit este vizat sau nu de aceasta propunere, scrie AFP."Partenerii francezi care…

- Omul de afaceri franco-algerian Alexandre Djouhri, care se afla in centrul anchetei cu privire la o presupusa finantare a campaniei in vederea alegerilor prezidentiale franceze a lui Nicolas Sarkozy in 2007, a fost inculpat vineri in Franta de ”coruptie activa”, dupa ce a fost extradat din Regatul…

- Odata cu semnarea „fazei 1” din acordul comercial dintre China și Statele Unite, dar și dupa finalizarea înțelegerii SUA-Mexic-Canada, echipa comerciala a lui Donald Trump își îndreapta atenția asupra unui acord cu Marea Britanie post-Brexit, precum și asupra disputelor…