Tragedia noptii. Un tanar a decedat, la Iasi, pe Drumul mortii. Avea numai 22 de ani. Masina s-a zdrobit efectiv

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident a avut loc miercuri seara in localitatea Uricani, pe soseaua de centura. Un sofer care circula cu viteza foarte mare s-a izbit de un parapet de beton. Mai multe elemente din masina au fost imprastiate pe carosabil.

- Doua persoane au murit și o alta a fost grav ranita intr-un accident rutier petrecut in urma cu puțin timp pe DN28D, pe centura orașului Miroslava (judetul Iași). Accident rutier grav, cu doi morți, pe șoseaua de centura a Iasului Accident rutier grav, cu doi morți, pe șoseaua de centura a Iasului —>…

- Șoseaua alunecoasa i-a pus probleme serioase unui tanar șofer, care a ajuns cu mașina in șanțul de pe marginea drumului, in Timiș. Accidentul s-a produs azi-dimineața, in jurul orei 4.00, pe drumul dintre Timișoara și Sacalaz.

- Un tanar de 29 de ani din judetul Iasi a fost retinut pentru 24 de ore intr-un dosar de vatamare corporala din culpa, conducerea unui vechiul sub influenta alcoolului si conducere fara permis.

- Accident rutier in localitatea Strunga, comuna Strunga, judetul Iasi, pe Drumul European DE583In aceasta noapte a avut loc un grav accident rutier in localitatea Strunga, comuna Strunga, judetul Iasi, pe Drumul European DE583, intre doua autoturisme.George Onofreiasa, purtatorul de cuvant al ISU iasi…

- Un tanar de 23 de ani a fost impușcat in picior de polițiști, dupa o urmarire in trafic, in județul Prahova. Șoferul in mașina caruia se afla a refuzat sa opreasca la semnalele agenților. Este al doilea incident de acest fel, dupa ce in urma cu doar cateva zile un alt barbat a fost impușcat de polițiști.…

- Un barbat de 54 de ani, locuitor al satului Vorniceni, a decedat, dupa ce a fost lovit de un automobil condus de un tanar de 27 de ani. Accidentul s-a produs aseara, pe șoseaua Chisinau-Ungheni, in apropiere de orașul Strașeni.

- Lansarea Planului National de Redresare si Rezilienta, luna trecuta, a provocat controverse la Iasi. PNRR contine un singur proiect de infrastructura de transport in Iasi (exceptand autostrada A7 care atinge vestul judetului): o bretea lunga de 14,9 km care porneste din viitoarea A8 undeva la marginea…