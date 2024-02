Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație vineri seara, pe raza localitații hunedorene Baru. Un tanar a ajuns la spital. „In aceasta seara, pompierii Garzii de Intervenție Baru au intervenit cu o autospeciala dotata cu modul de descarcerare și cu un echipaj SMURD, pe raza localitații Baru, unde a fost semnalat un eveniment…

- Conform celor de la ISU Hunedoara, in aceasta seara, salvatorii au intervenit intr-un accident rutier produs pe DN 66, pe raza localitații Pui, in care au fost implicate patru mașini, rezultand ranirea a trei persoane, dintre care una a fost transportata la spitalul din Hațeg. „In…

- Circulația autovehiculelor a fost perturbata joi la amiaza, in urma producerii unui accident rutier pe șoseaua Dej – Baia Mare, in zona localitații Cașeiu. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații…

- Accident teribil, seara trecuta, in vestul țarii. Un tanar de 28 de ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in afara partii carosabile. Imediat, la fata locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri, o ambulanta SMURD, dar si un echipaj de…

- Accident rutier duminica seara, pe raza localitații Zeicani, județul Hunedoara. O mașina s-a rasturnat, iar un tanar de 28 de ani a murit. Alți doi barbați au suferit rani ușoare.Un autoturism a ieșit de pe șosea și s-a rasturnat. Doi dintre ocupanții autoturismului au suferit rani ușoare…

- O mașina din Republica Moldova a fost implicata intr-un accident in Romania. In urma impactului, moldovenii au ramas blocați in autoturism și au avut nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare, scrie presa romana.