Traficanți capturați de polițiștii „Antidrog” în timp ce vindeau cristale 4-CMC pe străzile Galațiului In campania de reducere a traficului cu droguri, s-a ajuns și la scene pe care in urma cu ceva ani le vedeam numai in filme, cu traficanți prinși in flagrant, in timp ce vindeau droguri la colțul strazii. Procurorii DIICOT Galați au dispus reținerea a 3 inculpați, cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc in forma continuata si efectuare de operatiuni neautorizate cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive. Reținerea celor trei traficanți de catre procurori a avut loc dupa ce, luni, aceștia au fost prinși in flagrant de polițiștii de la Serviciul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

