- Un accident care a avut loc pe autostrada A1, km 409+500, sensul de mers Deva - Timișoara, in apropiere de nodul rutier Holdea, a dat peste cap circulația in zona. Traficul a fost blocat mai bine de o ora.

- Pompierii Garzii de Intervenție Dobra au intervenit astazi, cu doua autospeciale, dintre care una dotata cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, pe autostrada A1, sens de mers Deva – Timișoara, unde a avut loc un accident rutier. In sprijin, pentru aceasta misiune, a fost alocata…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, puțin dupa ora 10:00, in aporpiere de Timișoara. „Un barbat in varsta de 70 de ani, a condus un autoturism pe strada Cometei, iar la intersecția cu Calea Ghirodei ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat in varsta de 43 de ani. In urma…

- Un accident de circulație a avut loc, duminica dimineața, in jurul orei 7:15, la kilometrul 431 pe autostrada A1. Un autoturism, condus de un barbat in varsta de 30 de ani, a lovit o autoutilitara, condusa de un barbbat in varsta de 40 de ani. A fost alertata Stația de Pompieri Faget…

- ACCIDENT la intrarea in Șard dinspre Micești. Impact intre un autoturism și o autoutilitara. Trafic blocat Un accident rutier s-a produs joi dupa-amiaza, in jurul orei 15:50, la intrarea in localitatea Șard dinspre Micești. Din primele informații, in evenimentul rutier a fost implicat un autoturism…

- Accident de circulație, joi dimineața, in Calea Aradului din Timișoara. Un barbat de 57 de ani a fost ranit dupa ce a coborat din mașina și a fost lovit de un alt autoturism. Polițiștii au deschis un dosar penal.