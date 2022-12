Tradiții și obiceiuri înainte de Crăciun ***** ***** ***** ***** ***** In Tradiție, Sf. Mc. Mina este cel care ne ajuta sa ne recapatam bunurile furate sau pe care le-am pierdut. Mai puțin cunoscut, Sf. Modest este un sfant care raspunde rugaciunilor credincioșilor care au fost furați. In tradiția populara se cunoștea ca pagubitul primea ajutorul mai repede, daca aducea un paraclis la biserica in ziua Sfantului Modest. ***** ***** ***** ***** ***** Agheasma de Sf Modest Sf. Modest face parte din categoria sfinților care au trait aproape 100 de ani. El a viețuit in perioada veacurilor III-IV d.H. și a fost Patriarhul Ierusalimului. Este… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

