Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai frumoase urari și mesaje de Paște 2020 "Fie ca sfanta sarbatoare a Invierii Domnului sa va aduca cele patru taine divine: incredere, lumina, iubire, speranta. Un Paste Fericit!" "Lumina Sfintei Invieri sa patrunda in sufletul si in inimile voastre bucurandu-va de minunea Invierii…

- In Sambata Mare, inainte de miezul noptii, incepe slujba Invierii Domnului. La inceperea Vecerniei Invierii, in biserica este intuneric deplin. La miezul noptii, preotul ia lumina de la candela de pe Sfantul Altar si o da mai departe, zicand de trei ori: "Veniti de luati lumina!". Apoi, preotul…

- Vinerea Mare este sarbatorita de crestinii ortodocsi, anul acesta, pe 17 aprilie. Cunoscuta si ca Vinerea Pastilor, Vinerea Seaca sau Vinerea Patimilor, aceasta este o zi de doliu a intregii crestinatati pentru ca in aceasta zi a fost rastignit si a murit Iisus Hristos, Mantuitorul lumii. In aceasta…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a prezentat acordul semnat intre Ministerul Afacerilor Interne si Patriarhie privind actiunile cu ocazia Pastelui. Lumina Santa de la Ierusalim va fi distribuita de catre voluntari si patrulele existente sub coordonarea MAI aflate in misiune. ”Vom ajuta…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ce reguli trebuie sa urmeze romanii, pentru Noaptea de Inviere. In acest sens, reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a facut mai multe precizari. ”Vom ajuta BOR la impartirea sfintelor Pasti si a luminii sfinte aduse de la Ierusalim in seara Invierii.…

- Peste un milion de romani, alaturi de alți peste un miliard de credincioși catolici și protestanți din intreaga lume sarbatoresc astazi, 12 aprilie, Invierea Domnului. Paștele pe care il celebreaza azi credincioșii romano-catolici, reformați, unitarieni și evanghelici va fi urmat, duminica viitoare,…

- Ortodocsii praznuiesc, duminica, 12 aprilie, Floriile sau Duminica Stalparilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim. In jurul acestei sarbatori au aparut nenumarate obiceiuri si traditii, atat in mediul rural, cat si in cel urban. Sarbatoarea…

- Ziarul Unirea 17 martie: Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Alexie, omul lui Dumnezeu. Tradiții și obiceiuri de Ziua Șarpelui Pe 17 martie este pomenit in calendarul crestin ortodox Cuviosul Alexie, omul lui Dumnezeu, fiind considerat facator de minuni pe ape si celebrat de pescari, la inceputul…