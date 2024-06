Este doliu in lumea romaneasca a jurnaliștilor. Mircea Carp, una dintre cele mai mari voci de la Europa Libera, s-a stins din viața la venerabila varsta de 101 ani. Anunțul a fost facut de catre Carmen Grigoraș, colaboratoarea sa apropiata. A murit jurnalistul Mircea Carp Mircea Carp, renumitul jurnalist de la Europa Libera, a plecat […] The post Doliu in lumea jurnaliștilor romani. A murit Mircea Carp, vocea de la Europa Libera appeared first on Puterea.ro .