Stiri pe aceeasi tema

- Tom Bower, cunoscut pentru rolul interpretat in „Die Hard 2” (Greu de ucis 2), a murit la varsta de 86 de ani. Pana acum nu se cunoaște care este cauza decesului. A murit actorul Tom Bower Actorul Tom Bower a murit in urma cu o saptamana, pe 30 mai, insa abia acum s-a aflat. Potrivit […] The post Doliu…

- Lumea sportului romanesc este in șoc, dupa veștile dramatice din astazi. Din pacate, este doliu in lumea sportului romanesc. Costel Caileanu s-a stins intr-un accident auto produs intre Navodari si Corbu, iar autoritațile vorbesc despre greseala care i-a curmat viata. Doliu in lumea sportului romanesc!…

- Este doliu in lumea teatrului romanesc, dupa ce a mai pierit o stea a țarii noastre. Este vorba despre marele actor Ion Gheorghe Arcudeanu, care s-a stins din viața in mod fulgerator. A adus zambetul pe buze copiilor, dar de acum nu ii va mai putea distra pe cei mici. S-a stins actorul Ion Gheorghe…

- Doliu in lumea filmului! Brian McCardie, cunoscut pentru rolurile din Outlander si Line Of Duty, a decedat la varsta de 59 de ani. Familia lui a facut anunțul tragic. Ce s-a intamplat cu el? Actorul Brian McCardie a murit Brian McCardie, celebrul actor din Line Of Duty, s-a stins din viața la doar 59…

- E doliu la Dinamo Un important jucator al legendarei echipe a murit Vestea a fost data de echipa Marian Costea a fost un important jucator de hochei al Dinamo. Acesta s a stins din viata la 71 de ani. Era deja internat in spital, insa a fost tinut in viata cu ajutorul aparatelor, potrivit stiripesurse.ro.Iata…

- O noua zi, o noua veste tragica, iar lumea filmului este in doliu, dupa ce s-a aflat ca Adrian Schiller a incetat din viața, la varsta de 60 de ani, cunoscut pentru cel puțin doua seriale de succes la nivel mondial. Lumea filmului este in doliu! Adrian Schiller a incetat din viața Lumea filmului internațional…

- Chance Perdomo a murit. Informația a fost confirmata sambata, 30 martie 2024, de agentul de publicitate al tanarului actor, in varsta de doar 27 de ani, pe care probabil il cunoști de pe platforma de streaming Netflix. Ce informații sunt disponibile pana la momentul redactarii acestui material. Foto…

- Lumea filmului internațional, in doliu! Actorul Chance Perdomo, cunoscut pentru rolul sau dintr-un serial de succes pe Netflix, s-a stins din viața in urma unui accident de motocicleta. Avea doar 27 de ani.