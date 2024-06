Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a veni in sprijinul candidaților, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) va organiza și in anul 2024 mai multe centre de admitere, atat la sediile UVT din municipiul Timișoara, cat și in mai multe județe din bazinul principal de selecție a studenților UVT: Arad, Alba, Bihor, Caraș-Severin,…

- Universitatea de Vest din Timișoara, in parteneriat cu New Strategy Center, organizeaza a opta ediție a conferinței internaționale „Security Challenges in the Balkans”. Evenimentul are loc pe 7 iunie și va aduce la Timișoara invitați cu o vasta experiența profesionala, pentru a dezbate provocarile clasice…

- Capital Top 100 Manageri reprezinta rezultatul analizei desfașurate la nivel național, privind rezultatele manageriale notabile și cuantificabile din diferite domenii de activitate din Romania – afaceri, educație, cultura, cercetare, administrație publica, resurse umane etc. – inregistrate pe durata…

- Seria dintre Timisoara si Craiova din grupa locurilor 11-14 din Liga Nationala de baschet masculin s-a terminat dupa jocul 2, disputat pe Bega. Oltenii s-au impus clar, 84-61 si au inchis seria cu 2-0. Craiovenii nu s-au aflat deloc in dezavantaj pe parcursul jocului de la Timișoara, doar in primele…

- Elevii interesați sa vada cum e viața de studenți pot participa și in acest an la proiectul West Summer University (WSU), universitatea de vara destinata elevilor incepand cu varsta de minimum 16 ani, organizat la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), care simuleaza toate aspectele vieții de student.…

- Universitatea de Vest din Timișoara a obținut certificatului de acreditare pentru „Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic” constituit in cadrul instituției. Acesta acreditare marcheaza un pas semnificativ in consolidarea rolului UVT ca pol de inovație in regiune și intarește capacitatea centrului…

- Dupa ce s-a antrenat pe unde a putut si a fost „exilata” pentru un joc oficial si la Arad, echipa de baschet a Timisoarei a revenit in fine, acasa, intr-o atmosfera frumosa cu multi spectatori, in meciul al doilea din seria de supravietuire 3 din 5 contra Ploiestiului. Timisoara a impresionat in defensiva,…

- Seria de evenimente prin care Universitatea de Vest din Timișoara marcheaza 80 de ani de la inființare cuprinde și o conferința a carei invitata speciala a fost Laura Codruța Kovesi, primul procuror-șef al Parchetului European (European Public Prosecutor Office – EPPO). Evenimentul care a avut loc astazi,…