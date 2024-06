Marcel Ciolacu, despre atacul premierului danez: „Violenţa nu-şi are locul în societăţile noastre” Marcel Ciolacu a reacționat la atacul premierului danez de seara trecuta. Vestea ca Mette Frederiksen a fost abuzata in plina strada l-a șocat pe premier, care a ținut sa vorbeasca despre aceasta situație care spera sa nu se mai repete. Marcel Ciolacu, solidar cu Mette Frederiksen Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj in urma […] The post Marcel Ciolacu, despre atacul premierului danez: „Violenta nu-si are locul in societatile noastre” appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj in urma atacului asupra omologului danez, Mette Frederiksen, produs vineri intr-o piata din Danemarca, in care afirma ca „violenta nu-si are locul in societatile noastre”.„Sunt socat de vestea atacului asupra prim-ministrului danez Mette Frederiksen. Violenta…

- Premierul Marcel Ciolacu alaturi de alți lideri europeni a reactionat dupa ce Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, a fost atacata si lovita in centrul orasului Copenhaga. Atacatorul premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a fost arestat. Potrivit presei locale, Frederiksen a fost atacata si lovita…

- Atacul de vineri, 7 iunie, asupra prim-ministrului Danemarcei, Mette Frederiksen, a dat naștere unor reacții de condamnare din partea liderilor europeni. Printre cei care au avut un cuvant de spus s-a numarat și președintele PSD, Marcel Ciolacu.

- Un eveniment sumbru a avut loc in Copenhaga, unde prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, a fost atacata pe strada. Reacția premierului Romaniei, Marcel Ciolacu, nu a intarziat sa apara.

