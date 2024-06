Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informații (SRI) a confirmat ca, in anul universitar 2024-2025, Florian Coldea nu va mai preda la Academia Naționala de Informații „Mihai Viteazul”, instituție unde deținea funcția de conferențiar universitar incepand cu anul 2017. Dupa ce Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a anunțat…

- Potrivit unor documente fiscale obținute de presa, generalul negru a incasat in primele zece luni ale anului trecut cei mai mulți bani de la Academia SRI, peste 112.000 de lei. Aproape 52.000 de mii de lei i-au intrat in conturi de la SNSPA, acolo unde este profesor asociat, 30.000 de lei de la Universitatea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a eliberat din funcție pe unul din adjuncții Serviciului Roman de Informații. BREAKING Generalul SRI Cristian Bizadea se pensioneaza Decretul de demitere a fost semnat astazi in plin scandal legat de dosarul deschis de DNA generalilor Florian Coldea și Dumitru…

- Generalul r Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, a achitat miercuri, 29 mai 2024, cautiunea impusa de procurorii DNA Tot in acest dosar mai sunt cercetati generalul r Dumitru Dumbrava, fost director al Directiei Juridice din SRI, avocatul Doru Traila, dar…

- Conform unei decizii eliberate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații inca din 2021, dar neobservata pana acum, Nelu Tataru a fost recrutat in anul 1988, informeaza ȘtiripeSurse . De observat ca Nelu Tataru mai primise o Adeverința de albire, in 2015, in care se menționa ca pe…

- Dorin Iacob, el insuși un personaj controversat, a relatat, la Realitatea Plus , cum ar fi realizat ca in spatele baieților deștepți care pareau sa controleze afacerea banoasa a duty-free-urilor de pe Aeroportul Otopeni ar fi fost mana lui Florian Coldea. „Un domn director de la Tarom a facut un denunț…

- In anul 2018, presa relata ca rectorul Universitații Babeș-Boliay, Ioan Aurel Pop, proaspat ales președinte al Academiei Romane, a avut parte de o vizita surpriza din partea lui Florian Coldea, fostul prim adjunct din Serviciul Roman de Informatii, cu ocazia lansarii la Targul de Carte Gaudeamus din…

- Generalul in rezerva Florian Coldea, fostul șef al Serviciului Roman de Informații este la sediul DNA. El ar fi suspect intr-un dosar de trafic de influența in instanțe, potrivit unor surse oficiale. Fostul șef al SRI, Florian Coldea, a fost chemat la DNA, joi dimineața, ca urmare a unei plangeri depuse…