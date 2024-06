Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala, care a inceput pe data de 10 mai, s-a incheiat astazi, la ora 7,00, romanii cu drept de vot fiind asteptati duminica la urne sa isi aleaga reprezentantii in Parlamentul European si pe cei in administratia locala. In acest an, 207.389 de candidaturi au fost inscrise pentru alegerile…

- Asociația Fitness Tribe din Sfantu Gheorghe anunța ca un numar de de 30 de echipe, totalizand 180 de participanți, s-au inscris pentru „Marea Provocare de Mișcare”. Intr-un comunicat de presa transmis catre Mesagerul de Covasna semenționeaza ca evenimentul va incepe sambata, 1 iunie, de la ora 18:00,…

- Corneliu Coposu, om politic, discipol si colaborator al lui Iuliu Maniu si personalitate de prim rang a vietii politice post-decembriste, s-a nascut la 20 mai 1914, in comuna Bobota, judetul Salaj, fiind fiul protopopului greco-catolic Valentin Coposu. A urmat cursurile liceului din Blaj, apoi a devenit…

- Vremea va intra intr-un proces semnificativ de racire in zilele urmatoare, in intreaga tara, iar probabilitatea pentru precipitatii, sub forma de ploaie, dar si mixte in zona montana inalta, se va mentine ridicata pana pe 28 aprilie 2024, arata prognoza de specialitate, publicata de Administratia Nationala…

- Declansarea campaniei generalului maghiar Iosif Bem in Transilvania (la 13/25 dec. 1848 a intrat in Cluj; ian.-mart.1849 a ocupat aproape intregul teritoriu al Transilvaniei) la dispozitia guvernului din Pesta a dus la infrangerea trupelor imperiale, constranse, in parte, sa se refugieze in Tara Romaneasca.…

- Aproape o treime dintre unitatile de invatamant din judetul Covasna nu dispun de paza ori de sisteme tehnice de securitate, releva un raport al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) dat publicitatii marti. Potrivit acestuia, 100 din cele 311 unitati de invatamant din judet nu indeplinesc aceste…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Covasna organizeaza in data de 25 martie a.c., incepand cu ora 10.00, la sediul instituției, o sesiune de informare și conștientizare privind desfașurarea Campaniei pentru anul 2024 privind accidentele de munca, viziune „zero accidente de munca”. Potrivit inspectorului…

- Ceea ce vreau sa semnalez are legatura cu apropiatele alegeri locale, care vor avea loc pe 9 iunie, in ale caror ape tulburi va trebui sa deslusim unde vom aplica ștampila, pentru a nu ne da cu pumnii in cap inca patru ani. Sunt convins ca majoritatea romanilor, doritori sau nu de pus ștampile, stiu…