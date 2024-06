POTAISSA SPA – Program special cu ocazia zilelor libere din perioada Rusaliilor

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul SPA de la Hotel Potaissa Turda și-a stabilit programul cu ocazia sarbatorilor de Rusalii care vor avea loc in curand. „Dragii noștri, iata programul Complexului Balnear Potaissa, cu prilejul zilelor libere ce se apropie cu ocazia Rusaliilor! 22 Iunie 2024 – deschis in intervalul 09.00 – 21.30…

- Vesti bune pentru milioane de salariati. Ei vor avea parte de o minivacanta in luna iunie, cu ocazia Rusaliilor.In a doua jumatate a lunii iunie, romanii care lucreaza la stat sau la privat vor avea parte de o minivacanta de trei zile, ca urmare a faptului ca urmeaza sarbatorirea Rusaliilor, conform…

- Dana Roba iși sarbatorește iubitul! Beni a implinit 37 de ani, iar pentru a marca ziua de naștere, vedeta a publicat cateva fotografii impreuna, de la frumosul eveniment. Declarațiile nu puteau sa lipseasca, astfel ca pe rețelele de socializare a aparut și un text emoționant.

- Trenurile de metrou vor circula intre orele 23:00 – 1:00, in noaptea de Inviere, la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 1:00 pana la ora 5:00, la un interval de aproximativ 20 de minute, potrivit Metrorex, care a facut public programul pentru zilele libere din perioada urmatoare.

- În conformitate cu programul srbtorilor i pentru a asigura confortul clienilor si ENGIE Romania anun un program special pentru perioada 17 mai 2024.Astfel începând cu data de 1 mai i pân în data de 7 mai centrele de relaii cu clienii vor fi închise oferind o pauz bineme...

- Elevii intra in vacanța de primavara 2024. Cate zile libere vor avea de 1 Mai și Paște. Calendar an școlar și examene Elevii intra in vacanța de primavara 2024, vineri, 26 aprilie, dupa terminarea cursurilor. Vor avea o saptamana și jumatate de vacanța, apoi se intorc la școala. Perioada include zilele…

- Elevii se pot bucura de o vacanța de primavara prelungita, de 11 zile, in acest an școlar. Perioada de vacanța va incepe sambata, 27 aprilie, si elevii se vor reintoarce in banci miercuri, 8 mai. In intervalul respectiv este sarbatorit Paștele ortodox pe data de 5 mai, ceea ce inseamna ca vacanța de…

- Salina Turda va fi deschisa intr-un orar special in perioada Sarbatorilor Pascale Ortodoxe ????Dragii noștri vizitatori, ne face mare placere sa va anunțam ca in perioada Sarbatorilor Pascale Ortodoxe, Salina