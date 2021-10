Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea de Halloween nu isi are originile in Statele Unite, asa cum s-ar crede, ci este mult mai veche si vine din vestul Europei. Ea deriva din sarbatoarea Samhain (nume irlandez) sau Samonios (nume galez), si era celebrata de celti. Era oficiata de druizi, se tinea la sfarsitul toamnei, dupa recoltat,…

- Halloween-ul este o sarbatoare a costumelor, spiritelor și dovlecilor, iar petrecerile de pe 31 octombrie sunt in voga in multe țari, inclusiv in Romania. Iata de unde au pornit tradițiile de Halloween și ce superstiții aduce cu ea aceasta sarbatoare.

- Un grup de 45 de tari, printre care Statele Unite, Canada si membrii Uniunii Europene, au cerut marti in fata Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) ca Rusia sa ofere explicatii dupa otravirea in 2020 a opozantului Aleksei Navalnii, noteaza AFP. Moscova are la dispozitie 10 zile…

- Una dintre tradiționalele sarbatori ale romanilor, „Ziua Marinei”, care dateaza de peste o suta de ani, și-a pierdut o mare parte din farmecul ce atragea pe faleza din Constanța și in porturile de la Dunare zeci de mii de romani. Au disparut din scenariul pregatit de autoritați intampinarea Zeului Neptun,…

- Crestinii praznuiesc duminica Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare, una dintre cele mai mari sarbatori din an. Maica Domnului este si ocrotitoarea marinarilor. De aceasta zi sunt legate traditii, obiceiuri si superstitii, care pot fi intalnite si astazi in diverse zone ale tarii. Gradul inalt…

- Președintele francez Emmanuel Macron va boicota conferința ONU privind rasismul de luna viitoare din cauza îngrijorarilor legate de antisemitism, a anunțat vineri biroul sau, potrivit Reuters.„Din cauza îngrijorarilor legate de o istorie a unor comentarii antisemite facute…

- Multe state au proiecte, în diferite stadii, privind eventualele monede digitale emise de bancile centrale, denumite CDBC (central bank digital currency). 86% dintre bancile centrale deruleaza activitați legate de emiterea unor astfel de monede. Într-un raport al BNR (România –…