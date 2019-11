TRADIȚII Noaptea de Sântandrei Mesagerul de Neamț ureaza mulți ani fericiți, cu impliniri, sanatate și bucurii, tuturor celor care poarta numele Sf. Andrei, Ocrotitorul Romaniei! In superstițiile satelor de altadata, seara de Santandrei era considerata magica, infricoșatoare, dar și plina de oportunitați. Prin unele locuri, se spunea despre copiii din flori ca se transforma strigoi. Pentru a se apara, satenii iși ascundeau coasele și limbile de melița, faceau cruci cu usturoi pe la uși și ferestre, intorceau toate vasele cu gura in jos. Batranele spuneau ca strigoaicele incep a umbla de Sfantul Andrei și se risipesc la Sfantul… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

