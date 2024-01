Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan radiaza de fericire de cand are o relație cu Ronald Gavril, iar cei doi nu ezita sa se afișeze tot mai des impreuna, dovada clara a faptului ca le este bine de cand formeaza un cuplu. Cum descrie impresara noua poveste de dragoste.

- Andreea Balan a știut inca de la inceputul relației cu Victor Vlad Cornea, faptul ca jucatorul de tenis are un copil dintr-o relație anterioara. Artista s-a bucurat atunci cand a aflat ca iubitul ei are un fiu.Povestea de dragoste dintre Andreea Balan și Victor Vlad Cornea a inceput in urma cu cateva…

- Andreea Balan a depanat amintiri, in urma carora a publicat pe platformele sociale un videoclip cu imagini emoționante cu partenerul sau, Victor Cornea, și cele doua fiice pe care le are din fostul mariaj, Ella și Clara. Ce mesaj deosebit a notat cantareața: „Nu oricine este capabil și are curaj”. Andreea…

- Andreea Balan și Victor Cornea au o relație frumoasa și se bucura de fiecare moment impreuna. Tenismenul este apropiat de fiicele artistei, Ella și Clara, iar faptul ca este tatic a avut o influența majora. Cantareața a decis ca este omul potrivit cu care vrea sa intemeieze o familie, fiind plin de…

- Andreea Balan a organizat o vacanța in Laponia alaturi de fetele ei, Ella și Clara, și iubitul ei, Victor Cornea. Cei patru l-au vizitat pe Moș Craciun și s-au bucurat de o excursie speciala. Iata imaginile de acolo, care au postate de artista pe rețelele de socializare!

- Andreea Balan, tablou de familie! Artista s-a fotografiat alaturi de frumoasele ei fiice, Ella și Clara, și Victor Cornea, barbatul care in prezent o face cea mai fericita femeie. Iata ce a postat jurata de la Te cunosc de undeva pe rețelele de socializare!

- Victor Cornea și Andreea Balan traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi indragostiți formeaza unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz-ul romanesc. Jucatorul de tenis este foarte apropiat de fiicele artistei, iar ei se ințeleg foarte bine. Iata cat de atent este iubitul cantareței…

- Andreea Balan este mai fericita ca niciodata in brațele noului ei iubit. Dupa desparțirea de tatal fetițelor sale, artista noastra se declara fericita alaturi de cunoscutul tenismen ce ocupa un loc de cinste in clasamentul ATP. Iata pe ce loc se afla acum, Victor Cornea!