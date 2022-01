Topul ţărilor cele mai avantajoase pentru un angajat care vrea să îmbine munca și călătoriile Portugalia este prima in topul tarilor cele mai avantajoase pentru un angajat care vrea sa imbine munca la distanta și calatoriile in acest an. Urmeaza Spania și Romania. Este un clasament realizat de motorul de cautare Momondo, care ia in calcul prețurile din fiecare țara, locurile din care se poate munci și viteza internetului. Au fost analizate condițiile din 111 țari, clasificate in 22 de factori. S-a ținut cont de accesibilitate si costuri de calatorie, preturi locale, siguranta si sanatate, facilitatile muncii de la distanta, viata sociala și vreme. Topul este condus de Portugalia. Pe locul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Clasamentul a luat in considerare tarile in care este cel mai avantajos sa lucrezi la calculator si sa calatoresti, se arata in comunicatul companiei. In realizarea acestui top, momondo.ro a analizat 111 tari, pe care le-a clasificat in functie de 22 de factori, impartiti in sase categorii: accesibilitate…

- Romania este pe locul al treilea in lume in topul tarilor celor mai avantajoase pentru un angajat care vrea sa imbine munca la distanta cu calatoriile in acest an, potrivit unui clasament realizat de motorul de cautare momondo.ro. In realizarea acestui top, momondo.ro a analizat 111 tari, pe care le-a…

- Romania ocupa locul trei intr-un top al tarilor recomandate angajaților care vor sa imbine munca la distanta cu calatoriile in acest an, conform unui clasament realizat de motorul de cautare momondo.ro si publicat marti.In realizarea acestui top, momondo.ro a analizat 111 tari, pe care le-a clasificat…

- Peste 14.000 de tone de metal, aluminiu, textile, cauciuc, lemn, baterii, bucați de azbest, sticla, material feros etc. - trimise din state precum Marea Britanie, Belgia, Germania, Norvegia, Portugalia, Olanda, Spania, China, Japonia, SUA și altele, au luat drumul Romaniei, in speranța ca deșeurile…

- Inainte ca pandemia sa se agraveze din nou, este necesara implicarea, macar in primele saptamani, in testarea elevilor, a cadrelor medicale și, prin participare voluntara, a parinților sau studenților din domeniile socio-medicale, susține Salvați Copiii Romania. Organizația Salvați Copiii Romania considera…

- Toate statele membre UE au incheiat anul 2020 cu un deficit guvernamental, insa procentual cele mai mari valori au fost inregistrate in Spania (11% din PIB), Grecia (10,1% din PIB), Malta (9,7% din PIB), Italia (9,6% din PIB) si Romania (9,4% din PIB), conform unor date revizuite

- In urma cu puțin timp a fost actualizata iar lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel ca, Romania se afla, din nou, in zona roșie, cu o rata mare de infectare cu virusul chinez, in timp ce la polul opus se gasește Germania, dar și Suedia cu Portugalia.